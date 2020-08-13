Житель Комсомольска подобрал чужой телефон и обчистил счет Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Комсомольска-на-Амуре лишилась телефона пока ходила домой. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что оставила детскую коляску, в которой лежал гаджет, возле подъезда, а сама поднялась в квартиру. Когда она вернулась, сотового уже не было на прежнем месте. Мало того, с ее счета списали 48 тысяч рублей через мобильный банк. Об этом она узнала, когда пыталась заблокировать карту.

- Полицейские установили и задержали 32-летнего местного жителя. Его подозревают в краже. Сам фигурант сказал, что шел по улице и нашел на земле мобильное устройство. Потом додумался при помощи смс-сообщения перевести деньги с чужого банковского счета на свой. Телефон он выкинул, а похищенные деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному инциденту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание по этой статье – это лишение свободы на срок до шести лет. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.