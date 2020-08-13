В Хабаровском крае оператор связи атаковал пенсионерку сообщениями о несуществующей задолженности Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае оператор связи атаковал пенсионерку сообщениями о несуществующей задолженности. Женщина в период с июня 2019 года по май 2020 года получала счета с недостоверными начислениями за не оказанные услуги телефонной связи. После ее обращения в октябре 2019 года оператор связи произвел перерасчет. Однако недостоверные счета о наличии задолженности продолжали поступать до мая 2020 года, а после дело дошло до исковых заявлений о взыскании несуществующей задолженности.

- В ходе проверки нарушения подтвердились. Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о реализуемых им услугах (работах). Также абонент вправе получать достоверную информацию об оказываемых услугах телефонной связи, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В итоге для взыскания с оператора связи компенсации морального вреда подготовили иск в суд. Начисления за не оказанные услуги телефонной связи потребителю оператор связи аннулировал.