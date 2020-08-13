Приамурский таможенный пост Хабаровской таможни прекратит свою деятельность Фото: Олег ЗОЛОТО

Приамурский таможенный пост Хабаровской таможни прекратит свою деятельность с 1 декабря 2020 года. Далее документы нужно будет подавать не в Центр электронного декларирования Хабаровской таможни, а во Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни. Речь идет о декларировании товаров, прибывающих морским транспортом. Документы на товары, прибывающие иными видами транспорта, будет принимать Дальневосточный таможенный пост и другие ЦЭДы, находящиеся в ведении ФТС России вне зависимости от местонахождения товаров.

- С применением технологии удаленного выпуска количество участников ВЭД, декларирующих товары в хабаровском ЦЭДе, увеличилось с 111 до 1356, - рассказал Евгений Данилов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Хабаровской таможни. – В основном в регионе экспортируют лес, лесоматериалы, изделия из металлов, сельскохозяйственное сырье. Среди импортируемых товаров запасные части к автомобилям, спецтехника, одежда и обувь.