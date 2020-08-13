На проспекте в Хабаровске пробка из-за аварии Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

На проспекте в Хабаровске пробка из-за аварии. По предварительной информации, сегодня, 13 августа, иномарка Nissan Laurel врезалась в электроопору. От удара столб накренился, да так, что большегрузному транспорту и автобусам не проехать. Легковые автомобили относительно легко преодолевают данный участок дороги и только по одно полосе. Пробка образовалась как в сторону южного, так и в сторону центра.

- В автомобиле находились водитель и пассажир – оба молодые люди в возрасте 23 лет. Водитель иномарки двигался в сторону Южного и хотел объехать пробку на большой скорости. Однако потерял управление и срезался в столб, - рассказывает очевидец произошедшего.

Провода, которые остаются под напряжением, настолько низко наклонились к дороге, что водителям автобусов и большегрузов приходиться постараться, чтобы проехать и ничего не задеть. Некоторые даже задействую лопаты, чтобы транспорт мог протиснуться.