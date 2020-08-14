Обстановка в Хабаровском крае 14 августа 2020 года: заболеваемость, погода, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 14 августа, Хабаровске дождливо, ночью +16 +18, днем +20 +22, ветер юго-восточный 9-14 м/с. На юге края дожди, местами сильные и очень сильные, ночью +14 +19, днем +20 +25 ветер юго- восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные и очень сильные, ночью +10 +18, днем +18 +25, ветер юго- восточный 7-14 м/с. На севере края местами кратковременные дожди, ночью +5 +15, днем +13 +23, ветер северный, северо- восточный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае общее число заражений 8804. Из них выздоровели 6509, скончались 76.