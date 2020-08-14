В Комсомольске закончили ремонт шести дворовых территории Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске закончили ремонт шести дворовых территории из 50 запланированных. Пока в порядок привели объекты в микрорайоне «Таежный», на улицах Формовочная, 3, Лазо, 79, Сусанина, 59 и 59/2, Советская, 23/2. Пока продолжается работа на 39 дворах.

- В планах с 15 августа начать ремонт оставшихся пяти дворов. В целом на это направят больше 124 миллионов рублей. Такую сумму постараются освоить в 2020 году. Деньги изыскали за счет федерального, краевого и местного бюджетов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что за счет федеральной поддержки в городе отремонтируют самое большое за последние три года количество дворовых территорий. В рамках обозначенных работ приводят в порядок асфальтовое покрытие проезжих частей дворовых территорий и междворовых проездов.