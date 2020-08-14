Хабаровчанина в федеральном розыске задержали в ЕАО Фото: Тимур ХАНОВ

Хабаровчанина в федеральном розыске задержали в ЕАО. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков. По предварительной информации, беглеца нашли участники рейда «Мак-2020».

- Злоумышленник находился в селе Красивое. Он с тремя приятелями проводил время на территории частного домовладения. В пристройке полицейские обнаружили пакет с растительной массой со специфическим запахом, эмалированные миски с налетом темного цвета со специфическим запахом и 32 бутылки растворителя. У самого фигуранта в кармане трико был сверток с табачной массой с содержанием гашишного масла, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Мужчина объяснил, что несколько месяцев проживает в доме знакомого в Красивом. Ранее был судим за аналогичное преступление. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело за незаконное приобретение и хранение, наркотиков в крупном размере. Фигурант рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.