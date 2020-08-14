За пьяную езду заплатил штраф житель Хабаровского края Фото: УФССП по ЕАО

За пьяную езду заплатил штраф житель Хабаровского края. По предварительной информации, нарушитель из Амурского района попал в поле зрения правоохранителей, когда сел за руль, будучи нетрезвым. Ему выписали штраф в сумме 30 тысяч рублей. Однако оплачивать его добровольно мужчина не спешил.

- По отношению к нарушителю приняли весь комплекс мер, предписанный законом. Добиться результата не удалось. Решили действовать более решительно и поэтому обратили внимание на автомобиль, имеющийся в собственности должника. В отношении имущества запретили регистрационные действия, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда мужчина захотел продать машину, обнаружил, что сделать этого не может. Тогда он сам обратился в отделение судебных приставов с просьбой снять ранее наложенное ограничение. Ему объяснили, что наложенное ограничение снимут после того, как задолженность будет оплачена. В итоге долг был оплачен, исполнительное производство закончилось.