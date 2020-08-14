Осужденные в ЕАО чаще всего читают детективы и приключения ФОТО: УФСИН России по ЕАО

Осужденные в ЕАО чаще всего читают детективы и приключения. Такой вывод сделали организатора акции «Твои друзья – книги». Ее организовали в учреждениях уголовно-исправительной системы, приурочив ко Дню воспоминаний любимых книг.

- Акция проходила в период с 31 июля по 7 августа 2020 года. Для осужденных проводили читательские конференции, литературные часы, посвященные творчеству Федора Достоевского в преддверии празднования 200-летия со дня его рождения. Также была демонстрация фильма «Воскресение души», посвященного 120-летию романа Льва Толстого «Воскресение», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по ЕАО.

Отметим также, что в каждом учреждении есть библиотеки. Здешние книги в рамках акции восстанавливали и реставрировали сами осужденные. Также по итогам акции чаще всего участники акции читали произведения Дарьи Донцовой, Джека Лондона и Валентина Пикуля. Несовершеннолетние осужденные предпочитали творчество Жюля Верна.