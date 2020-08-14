Обстановка в Хабаровске 14 августа 2020 года: заболеваемость, отключения воды, дорожные работы Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 14 августа 2020 года, в Хабаровске отключили холодную воду в доме №17 на улице Шевчука. Отключений горячей воды нет. За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 98,3 кубометров мусора, случилось 47 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 700 раз.

- Сегодня в городе проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая от улицы Демьяна Бедного до дома №4 по улице Большая, Тихоокеанская от улицы Руднева до улицы Трехгорная, а также на переулке Трубный и проезде от Демьяна Бедного до Лазо. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать информации при планировании маршрутов, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 8804. Из них 6381 человек – это жители Хабаровска (за последние сутки +50 человек).