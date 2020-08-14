В Комсомольске с 17 августа переместят три автобусные остановки Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре с 17 августа переместят три автобусные остановки. Так, остановку на проспекте Мира, 44 (магазин «Мелодия») перенесут на проспект Мира, 38 (бывший Центр занятости населения). Она предназначена для остановок автобусов рейсов №№ 7, 8 и 10. Остановка с проспекта Ленина, 9 (магазин «Мука») «переедет» на проспект Мира, 45. Она предназначена для автобусов №№ 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 30 и 107. Остановку с проспекта Мира, 43 (магазин «Алгис») перенесут на проспект Мира, 45. Здесь будут останавливаться автобусы рейсов №№ 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 23, 30 и 107.

- Перенос этих остановок необходим, чтобы соблюсти требования ГОСТов. По правилам, остановки на линии автобуса на магистральных улицах общегородского значения и на магистралях районного значения должны размещаться за перекрестком на расстоянии не менее 25 м, - рассказали в городской администрации.

Жителей города юности просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.