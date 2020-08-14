Жители Хабаровского края претендуют на премию «Гордость нации» Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края претендуют на премию «Гордость нации». Заявки от желающих побороться за главный приз принимают до 15 сентября. До 30 сентября конкурсная комиссия выберет по три лауреата в каждой номинации. Церемония награждения пройдет 4 ноября – в День народного единства.

- Всероссийскую общественную премию будут вручать впервые. Цель этого мероприятия - повысить статус активистов и лидеров этнокультурного развития богатого наследия народов России. К участию приглашают как одиночных претендентов, так и коллективы с организациями, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Для потенциальных участников уже проводят вебинары. Слушатели смогут получить необходимую информацию по регламенту конкурса, правилам подачи и рассмотрения заявок. Также организаторы готовы ответить на все вопросы участников. График вебинаров размещен на сайте премии и сайте Ассамблеи народов России.