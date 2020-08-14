Школьный автогородок открыли на севере Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый школьный автогородок открыли в Николаевске-на-Амуре. Он находится в районе средней школы №1. Он представляет собой миниатюру реальной улично-дорожной сети, предназначенную для обучения детей основам дорожной безопасности.

- Автогородок открыли в торжественной обстановке. Для участников мероприятия развернулся целый спектакль, подготовленный администрацией школы и кадетами класса ГИБДД. Захватывающее зрелище пришлось по душе и самым юным зрителям - воспитанникам детского сада «Золотой ключик», - рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Николаевскому району.

В автогородке есть все для адаптации ребенка к дорожному движению: пешеходный переход, светофорные объекты, дорожные знаки, разметка и прочие элементы. Здесь ребята смогут пробовать себя в роли водителя, пешехода, велосипедиста на почти настоящей дороге со светофорами и перекрестками. Это поможет ребятам приобрести опыт участия в дорожном движении и сформировать навыки безопасного поведения на дороге с самого раннего детства.