Врио губернатора Хабаровского края заметил высокие цены на рыбу ФОТО: Руслан Торубаров

В Хабаровском крае прошло совещание по развитию рыбной отрасли края. В нем участвовали представители КМНС, которые пожаловались на порядок распределения квот. Недовольство текущей ситуацией в отрасли высказали и представители крупных промысловых компаний, добывающих рыбу на Амуре и в Охотском море. Руководители «ХабаровскНИРО», территориального управления Росрыболовства и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры также брали слово.

У каждого из присутствующих было свое мнение, отличное от других. По итогам обсуждения Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, отметил, что надо убирать недоверие между всеми участниками промысла. Он намерен провести ревизию рыбодобывающих предприятий, разобраться с реестром коренных малочисленных народов Севера и любительским ловом.

- Специально провел негласный рейд. Стоимость рыбы в Хабаровском крае неоправданно завышена. Этот вопрос станет темой для отдельного разбирательства, - резюмировал итоги совещания Михаил Дегтярев.