В Еврейской автономии сдали одну новую детскую площадку Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономии сдали одну новую детскую площадку. Она находится в поселке Птичник на улице Мирная. Ее обустроили в рамках программы «Комфортная городская среда». Реализация этого проекта обошлась в сумму 1,2 миллиона рублей. К слову, подрядчик завершил работы на этом объекте раньше срока.

- Площадку в этом микрорайоне ждали более 10 лет, - рассказала Валерия Тихомирова, глава Птичнинского сельского поселения. - На Мирной улице большое количество многоквартирных домов, в них живет много семей с детьми.

К слову, местные власти планируют обустроить еще одну площадку. Деньги на нее изыщут за счет сэкономленных денег. Предполагается, что обустраивать будут территорию в микрорайоне «Лесхоз». Заявку уже подали, надеемся, что ее одобрят. До конца августа появится площадка в селе Кирга.