В Хабаровске пешехода сбил трамвай Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске пешехода сбил трамвай. По предварительной информации, происшествие случилось вчера днем, 13 августа, в районе дома №30 по улице Краснореченская. Общественный транспорт двигался по улице Краснореченская в сторону улицы Прогрессивная и наехал на пешехода. Пострадавший переходил трамвайные пути в не установленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате происшествия, мужчина получил травмы. Врачи диагностировали у него ушибы головы, туловища и конечностей. В отношении него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения пешеходом, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии водитель трамвая была трезва. Стаж ее вождения с 2012 года.

Жителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофора.