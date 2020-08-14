За неправильное банкротство оштрафовали экс-директора в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске привлекли к ответственности бывшего директора организации за ошибки при банкротстве. Нарушение выявили во время прокурорской проверки, целью который было выявить соответствие процедуры требованиям законодательства.

- Выяснилось, что уступку права требования физическому лицу дебиторской задолженности компании по договору поставки в размере более трех миллионов рублей и неустойки в размере 800 тысяч рублей не согласовали с временным управляющим компании, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в нарушение требований закона уступка прав требований по договору поставки произведена между заинтересованными лицами – матерью и сыном. После проверки бывшего директора компании привлекли к ответственности за отчуждение имущества юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица. В качестве наказания ему назначили административный штраф в сумме 100 тысяч рублей.