Уборщица под видом соцработника ограбила пенсионерку в ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

Уборщица под видом соцработника ограбила пенсионерку в ЕАО. Такой версии придерживается официальное следствие. По предварительной информации, происшествие случилось вчера днем, 14 августа. Правоохранители получили сообщение о грабеже, когда патрулировали территорию. По сигналу они отправились на улицу Миллера.

- Хозяйка жилья рассказала, что к ней пришла женщина, представившаяся работницей одной из государственных служб. Она попросила пенсионерку расписаться в ведомостях. Когда гражданка открыла дверь, злоумышленница брызнула ей в глаза неизвестной жидкостью, сорвала с уха золотое украшение и скрылась. Позже потерпевшая вспомнила, что подозреваемая работает уборщицей подъезда ее дома, - рассказали в Росгвардии по ЕАО.

Вскоре подозреваемую задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».