На трассе Хабаровск-Находка в аварии пострадали два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

На трассе Хабаровск-Находка в аварии пострадали два человека. По предварительной информации, происшествие случилось вчера утром, 13 августа в районе 12 км указанно автодороги. Водитель машины Toyota Prius двигался со стороны Находки в сторону Хабаровска. Он попытался выполнить обгон, пересек горизонтальную сплошную линию разметки и врезался в автомобиль Honda CR-V, который двигался в попутном направлении.

- В результате дорожной аварии пострадали два пассажира автомобиля Toyota Prius, - прокомментировали в краевом ГИБДД. – Авария случилась на нерегулируемом перекрестке, погода была ясной, покрытие асфальтобетон, сухое.

Автолюбителей в Хабаровском крае призывают соблюдать правила дорожного движения, сохраняйте бдительность при управлении автомобилем, не рискуйте своей жизнью и жизнями других людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге.

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