На льготные авиатарифы в Хабаровском крае дополнительно выделили деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На льготные авиатарифы для северных районов в Хабаровском крае дополнительно выделили деньги. Речь идет о сумме в 33 миллиона рублей. Напомним, купить билеты можно на самолеты, отправляющиеся в Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Охотский и имени Полины Осипенко районы.

- Сегодня высокий спрос на пассажирские авиаперевозки. Сейчас в авиакомпании принимают меры для увеличения числа рейсов. Например, 11 и 18 августа организовали дополнительные рейсы по запросам жителей поселка Херпучи по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Херпучи – Хабаровск, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Стоимость билета для взрослых до краевого центра или в обратном направлении - 4500 рублей, для детей от двух до 12 лет - 3000 рублей. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза. Чтобы купить билет, надо подтвердить постоянную прописку (не менее 12 месяцев) в районе, либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета.