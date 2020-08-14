Два жителя Хабаровского края лишись денег через телефоны Фото: Олег ЗОЛОТО

Два жителя Бикинского района задержали подозреваемого в краже денег. По предварительной информации, в его руках оказались два телефона, принадлежащие незнакомым ему людям. Средства он перечислил с помощью мобильного банка, установленного на гаджетах. Один из пострадавших лишился семи тысяч рублей, второй – 13 тысяч рублей. Оба потерпевших обратились в полицию практически одновременно.

- По подозрению в краже задержали безработного 25-летнего жителя Бикина. На сегодняшний день в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

За совершенный проступок максимально возможным наказанием для фигуранта может быть лишение свободы на срок до шести лет. Пока идут разбирательства, подозреваемого отпустили на свободу под подписку о невыезде.