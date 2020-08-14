Семья врио губернатора края прилетела в Хабаровск

Семья врио губернатора Хабаровского края прилетела в Хабаровск ФОТО: аккакунт Михаила Дегтярева в Instagram

Семья врио губернатора Хабаровского края прилетела в Хабаровск. Видео встречи Михаил Дегтярев опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Напомним, назначенный глава региона ранее сообщал, что обсуждает с родными планы по переезду.

Известно, что к нему прилетели два сына из четырех и супруга. Одного из сыновей везли в коляске, ему всего четыре месяца. Встречал родных Михаил Дегтярев с цветами. Борт, которым они прибыли приземлился сегодня днем, 14 августа, в аэропорту Хабаровска.

Напомним, ранее врио губернатора Хабаровского края поделился планами по устройству детей в школу. Он также сообщал, что обсуждает с родными планы по переезду семьи в ближайшее время. Так он ответил на вопрос журналистов во время осмотра детских лагерей перед их открытием.