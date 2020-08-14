В Хабаровском крае выявили новый очаг африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае выявили новый очаг африканской чумы свиней. Ранее сообщалось, что вспышки зафиксировали в Вяземском, Хабаровском и Бикинском районах. Новый очаг выявили в Нанайском районе. Там уже ввели карантин.

- На данный момент известно, что диагноз АЧС подтвержден у двух животных в одном из подсобных хозяйств села Найхин. Свиньи заболели неделю назад, к настоящему моменту оба животных пали. В подворье проведена полная дезинфекция, - прокомментировали в управлении ветеринарии правительства края.

Сейчас в Нанайском районе две карантинные зоны. В первой, радиусом 20 км, села Найхин, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Даерга, Дада, Гасси и Дубовый мыс. В населенных пунктах сейчас нельзя вывозить живых животных, свиноводческую продукцию и сырье, продавать свиней и продукты, полученных от убоя, заготавливать мясо и продукты свиноводства.