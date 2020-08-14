В Хабаровском крае пройдет национальный фестиваль «25 кадр» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском крае пройдет национальный фестиваль «25 кадр». Чтобы участвовать в этом событии, нужно предоставить видеоролики социальной рекламы. Работы будут принимать до 1 октября 2020 года, итоги подведут и объявят имена победителей 11 ноября.

- Цель этого фестиваля – этнокультурное развитие, сохранение самобытности многонационального народа России. Подобные мероприятия помогают укреплять общероссийскую гражданскую идентичность на основе духовно -нравственных и культурных ценностей народов России, - рассказали в Дальневосточной научной библиотеке.

Более подробная информация о фестивале и условиях участия в нем на сайте ДВНГБ. Отметим также, что к участию допускаются все желающие без возрастных изменений. Лучшие работы определят в номинациях «Дружба народов», «Подвиг народа», «Тернистый путь», «Мы не разные, мы – уникальные».