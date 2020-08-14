Хабаровские школьники рассказали о планах на яхту «Виктория» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские школьники рассказали о планах на яхту «Виктория». Будущее судна с ребятами обсудила и.о. министра образования и науки региона Виктория Хлебникова. Ученики рассказали, что хотят задействовать его в научных экспедициях, исследованиях почв, и биологического разнообразия рек и водоемов, экологических проектах. Кроме того, планируют организовывать образовательно-туристические маршруты в заповедные места региона и исторические сплавы.

- Предполагается, что в проектах задействуют не только воспитанников Краевого центра образования, но и всех школьники края. Такой подход поможет повысить компетенции и уровень знаний школьников, - отметили в краевом минобре.

Отметим также, что вопросы по содержанию яхты рассчитывают решить за счет регионального бюджета. К слову, руководство учреждения и активисты российского движения школьников в крае готовы вкладывать в это средства, выигранные в рамках грантовых конкурсов.