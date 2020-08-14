В Комсомольске обокрали спящего в машине водителя Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре обокрали спящего в машине водителя. Потерпевший, проснувшись, обнаружил, что из салона пропали документы, телефон и золотой крестик. Щерб мужчина оценил в 20 тысяч рублей.

- По предварительной информации, горожанин спал в машине, водительская дверь которой была открыта. Этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник. Во время разбирательств полицейские выяснили, что к краже причастен 27-летний местный житель. Ранее его неоднократно судили за имущественные виды преступлений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что попытался разбудить хозяина иномарки, но тот не реагировал. Тогда-то подозреваемый и достал из кармана водителя документы, снял с его шеи кожаный шнурок с золотым крестиком и прихватил лежащий телефон. Позже подозреваемый отнес документы в полицию, объяснил, что нашел их на улице, крестик сдал в ломбард, а телефон продал в магазин по ремонту гаджетов. В отношении него расследуют уголовное дело по статье «Кража».