После слов Михаила Дегтярева о «прямом саботаже» из правительства Хабаровского края уволился и.о. министра

Повтор эфира с Михаилом Дегтяревым слушайте на радио "КП" - Хабаровск", 88,3 Fm, утром в понедельник, 17 августа Фото: Сергей ПЯТКОВ

На уходящей неделе в эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» 12 августа побывал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. В прямом эфире первое лицо края рассказал о каких трудностях ему уже пришлось столкнуться, в том числе – и прямом нежелании некоторых членов правительства выполнять поручения. Говоря о ремонте и строительстве дорожной сети, Михаил Дегтярев заявил о «прямом саботаже» со стороны и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Максима Прохорова.

Как стало известно нашей редакции, в пятницу 14 августа Максим Прохоров подал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе правительства Хабаровского края уточнили, что на должность главы краевого минтранса назначен Павел Андрюшко (возглавляет управление дорожной деятельности в министерстве).

Напомним, камнем преткновения оказалась дорога к поселку Новый Ургал. Во время визита в Верхнебуреинский район врио губернатора осмотрел эту дорогу.

- Осмотрел дорогу, которую обещали построить все губернаторы, по-моему, и Сергей Иванович Фургал, и Вячеслав Иванович Шпорт, да все. Ишаев обещал. Но воз и ныне там, - сказал Михаил Дегтярев. - Запросил данные по бюджету 20-го года. Денег не заложено. Люди негодуют, обещали. Даю прямое поручение – взять из резервного фонда, разделить на этапы. Работы начать хотя бы уже в сентябре, чтобы что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают собственный транспорт. И что вы хотите? Исполняющий обязанности министра Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает. А еще через день дает бумагу под шумок в стопке, что нецелесообразно. На следующий год переносим. Это саботаж прямой!