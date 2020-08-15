В Хабаровске две девочки-подростка пострадали, забравшись в строящийся высотный дом

Любая стройка - потенциально опасный объект, посторонним здесь не место Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска ведет проверку по инциденту на стройке. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, 13 августа на строящуюся многоэтажку по ул. Роскоссовского, 24, забрались две девочки 10 и 12 лет. Они поднялись на 17-й этаж и упали на один этаж вниз. При падении обе девочки получили травмы. Их состояние не уточняется.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям застройщика и охранного предприятия (стройка как заведомо опасный объект должна быть огорожена и охраняться от проникновения посторонних), а также органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Очевидно, что спросят и с родителей.