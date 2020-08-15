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В Биробиджане 14 человек эвакуировали из двух подтопленных домов

Из-за ливней уровень грунтовых вод поднялся настолько, что оставаться в жилье было опасно
Ксения ТуртыгинаКсенияТуртыгина
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Судя по уровню воды, подвалы домов и, возможно, входы в них затоплены

Судя по уровню воды, подвалы домов и, возможно, входы в них затоплены

Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщает пресс-служба МЧС по ЕАО, прошедшие в Биробиджане обильные осадки затопили несколько улиц, подтоплены два жилых дома – по ул. Кавалерийской, 24, и ул. Пионерской, 65.

Была бы ливневая канализация, ущерб был бы значительно меньше

Была бы ливневая канализация, ущерб был бы значительно меньше

Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Спасатели, оценив обстановку, совместно с представителями мэрии Биробиджана решили эвакуировать жильцов подтопленных домов. В пункт временного размещения (общежитие медколледжа) перевезли 14 человек, из них пять детей.

Ранее спасатели предупреждали, что 14-15 августа пройдут ливни, что может вызвать подъем уровней рек и грунтовых вод. С ливневой канализацией, которая могла бы отвести излишнюю воду, в Биробиджане серьезная проблема.

Без резиновых сапог по этой улице не пройдешь

Без резиновых сапог по этой улице не пройдешь

Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

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