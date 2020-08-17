В Хабаровском крае готовятся к «Большому этнографическому диктанту» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае готовятся к Международной акции «Большой этнографический диктант». Участникам надо будет ответить на 30 тестовых вопросов, из которых 20 носят общероссийский характер, а 10 формируют непосредственно в регионе.

- В этом году у жителей края есть возможность поучаствовать в формировании регионального блока вопросов диктанта. Разработайте один или несколько вопросов в тестовой форме с единственным правильным ответом. Отправьте их до 31 августа 2020 года на электронный адрес: a.d.ivanova@adm.khv.ru, - рассказали в КНОТОК.

Вопросы должны касаться обычаев, образа жизни, культурных традиций и религиозных представлений народов Хабаровского края. Особое внимание уделят вопросам, посвященным вкладу многонационального народа в победу в Великой Отечественной войне и окончание ее на Дальнем Востоке.

Напомним, в 2019 году в Хабаровском крае писали этнодиктант 1920 человек. Средний балл по краю составил 53 балла из 100 возможных.