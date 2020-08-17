Случайный знакомый хабаровчанина попросил телефон, чтобы позвонить, и убежал

Случайный знакомый хабаровчанина попросил телефон позвонить и убежал Фото: Тимур ХАНОВ

В полицию за помощью обратился хабаровчанин, у которого похитили сотовый телефон стоимостью 65 тысяч рублей. Со слов самого заявителя, все произошло недалеко от железнодорожного вокзала. Потерпевший сидел с друзьями на лавочке. Одни из приятелей попросил смартфон якобы для срочного важного звонка. Некоторое время злоумышленник делал вид, что с кем-то оживленно разговаривает, а затем скрылся.

- Вскоре полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 23-летнего жителя Первого микрорайона. Ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На квартире фигуранта провели обыск, там же изъяли похищенный сотовый телефон. Гаджет уже вернули законному владельцу. На сегодняшний день по факту случившегося уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.