В Биробиджане 18 августа ожидаются сильные дожди Фото: Ольга КИВА

В Биробиджане 18 августа ожидаются дожди, местами сильные. Такой прогноз дают синоптики. В связи с этим в городской мэрии организуют информирование об угрозе возможных ЧС. Обильные осадки могут спровоцировать кратковременное подтопление низкопойменных мест. Контроль за гидрологической обстановкой продолжается.

- Из-за непогоды могут возникать сбои в работе жилищно-коммунального хозяйства, на объектах энергетики и связи. Также есть вероятность повреждения крыш, увеличения случаев травматизма среди людей. В дождливую погоду возрастает риск возникновения ДТП. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112». Обращайтесь также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Биробиджана по телефонам 2-22-85 и 4-10-10.