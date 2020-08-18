В Хабаровском крае несовершеннолетний на мопеде попал пол автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае несовершеннолетний на мопеде попал под автобус. По предварительной информации, происшествие случилось вчера вечером, 17 августа в Комсомольске-на-Амуре. Пострадавший катался по двору, а потом выехал за его пределы на проезжую часть улицы Культурной. В это время по дороге ехал автобус со стороны улицы Сусанина в сторону улицы Щорса по установленному маршруту. Водитель автобуса не успел отреагировать, случилось столкновение.

- Несовершеннолетний водитель мопеда упал под колеса движущегося автобуса и получил смертельную травму. Авария случилась на дороге, предназначенной для движения в двух направлениях, - прокомментировали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, дорожной разметки и сигналов светофоров. Уважайте других участников дорожного движения, не допускайте трагедий.