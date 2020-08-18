В Хабаровском крае прикрыли базу отдыха из-за угрозы жизни и здоровью людей Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В Хабаровском крае прикрыли базу отдыха из-за угрозы жизни и здоровью людей. На территории базы, расположенной в районе имени Лазо, предоставляли услуги проката катамаранов, был здесь и пляж. Однако предприниматель самовольно занял водный объект и использовал его с нарушением установленных норм.

- Ранее в прокуратуре района провели проверку деятельности индивидуального предпринимателя. В итоге выявили нарушения, в том числе отсутствие документов на использование акватории водного объекта и земли береговой линии вдоль него, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, предприниматель не выставил на пляже спасательные посты, не обеспечил работу спасательного поста в часы работы пляжа, не позаботился о профилактике несчастных случаев, до начала купального сезона не провел освидетельствование пляжа. По решению суда базу закрыли. Судебные приставы-исполнители выехали по адресу нахождения базы отдыха и опечатали все катамараны и пляж.