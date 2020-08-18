Мэр Хабаровска озадачил подчиненных расчетами по капремонту городских прудов Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска озадачил подчиненных расчетами по капремонту городских прудов. Работникам управления дорог и внешнего благоустройства предстоит рассчитать стоимость предстоящих работ. Поручение Сергей Кравчук дал по итогам выездного совещания. Деньги на капремонт заложат в бюджет следующего года.

- Меньше всего вопросов вызвала работа озеленителей, которые следят за состоянием деревьев и кустарников, ухаживают за цветниками, клумбами и вазонами. Нарекания были относительно состояния лестничных маршей, подпорных стенок и тротуаров. Подрядчики только содержат объект в чистоте и обеспечивают своевременную уборку, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Власти намереваются в этом году найти небольшую сумму на косметический ремонт. Однако приводить в порядок нужно лестницы, которые устарели не только физически, но и морально.