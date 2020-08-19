Митингующих в Хабаровском крае просят не брать с собой детей Фото: Борис КОКУРИН

Митингующих в Хабаровском крае просят не брать с собой детей. Напомним, акции протеста начались в регионе после задержания Сергея Фургала. Его обвиняют в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах.

- Когда взрослые берут с собой детей на несанкционированные мероприятия - это безответственно. Каким образом развернутся события на несогласованном митинге, никто не может предугадать. Рассчитывать, что ребенок станет своего рода щитом - это не по-человечески, прикрываться ребенком, - рассказала Виктория Трегубенко, уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае.

Взрослым необходимо помнить о праве несовершеннолетнего быть в безопасности. Виктория Владимировна напомнила, что участие детей в митингах может негативно сказаться на психике самих несовершеннолетних. Они могут транслировать такие же действия в свою жизнь. Против кого они будут направлены, никто не может предугадать - против родителей, против друзей или других людей.