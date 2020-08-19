В Комсомольске проверят готовность к паводкам Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре проверят готовность к паводкам. Такое решение приняли участники заседания городской комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Отметим также, что на сегодняшний день уровень воды в Амуре у города юности составляет 197 см. За сутки вода поднялась на 15 см.

- Гидрологи сообщают, что пока угрозы паводка для Комсомольска-на-Амуре нет. Однако терять бдительность городским службам, отвечающим за реализацию противопаводковых мероприятий, не стоит, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ближайшее время начнутся проверки состояния и готовности городских сил и средств, необходимых для предотвращения и ликвидации паводка. Имеется ввиду, что осмотрят имеющиеся дамбы, временные защитные сооружения и шиберы. Кроме того, проведут инвентаризацию запасов песка, скального грунта. Коммунальные предприятия проверят готовность техники.