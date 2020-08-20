В Хабаровском крае организовали дополнительные рейсы в село Чумикан Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае организовали дополнительные рейсы в село Чумикан. Самолеты вылетят в поселок 22 августа и 8 сентября. Такое решение приняли после многочисленных просьб жителей Тугуро-Чумиканского района.

- Пассажирские авиаперевозки выполнит самолет Л-410. Время отправления из аэропорта краевого центра в 10:40. Стоимость билета на рейс «Хабаровск-Чумикан» в одну сторону без скидок составит 10 тысяч 482 рубля, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Чтобы купить билет по льготной цене, пассажирам нужно предоставить прописку в районе либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета. Стоимость перелета до краевого центра или в обратном направлении для взрослого составит 4,5 тысячи рублей, для детей от двух до 12 лет - три тысячи рублей.

Также льготные условия распространяются на молодежь до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Для этих категорий граждан билеты продают по цене 5241 рубль.