Посетительница магазина в Биробиджане украла рыбу для родственников в Воронеже Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетительница магазина в Биробиджане украла рыбу для родственников в Воронеже. По крайне мере, она сама так сказала задержавшим ее правоохранителям. Она уверяла, что хотела передать гостинцы в другой город, но о том, что за них нужно сначала заплатить, почему-то не вспомнила.

- Злоумышленницу задержали сотрудники вневедомственной охраны в одном из гипермаркетов областной столицы. Туда экипаж направился после поступления сигнала от «тревожной кнопки». Прибывшим стражам порядка сотрудник магазина указал на женщину, которая, находясь в помещении торгового зала, украла рыбу, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по ЕАО.

Ущерб от действий задержанной в магазине оценили в 2077 рублей. Она взяла несколько разных частей красной рыбы холодного копчения, завернула их в куртку, прошла мимо кассы и противокражной системы безопасности и направилась к выходу, где была остановлена работниками магазина. Позже ее передали сотрудникам полиции, которые составили в отношении нее протокол. Разбирательство продолжается.