Запрещенную информацию об изготовлении оружия нашли в Хабаровском крае Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Запрещенную информацию об изготовлении огнестрельного оружия нашли в Хабаровском крае. Таковой ее признали по инициативе прокуратуры Солнечного района. Выявили нарушение в результате мониторинга интернета. По предварительной информации, во время проверки обнаружили пять сайтов, на которых в свободном доступе была информация об изготовлении огнестрельного оружия в домашних условиях.

- Данные расценили как противоречащие закону, так как часть сведений касалась деяний, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность. Также информация могла нанести вред неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что в суд были направлены исковые заявления с требованием признать содержимое сайтов запрещенным к распространению. Служители Фемиды удовлетворили требования, данные подлежат блокировке. Решения суда в законную силу не вступили.