В Хабаровском крае закрыли два небезопасных детских лагеря ФОТО: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае закрыли два небезопасных детских лагеря. По предварительной информации, нарушения нашли на объектах, расположенных в Комсомольском районе - в детских лагерях «Амурчонок» и «Буревестник».

- Выяснили, что в лагерях нет документов, подтверждающих безопасность эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Также пожарные сигнализации не соответствуют предъявляемым требованиям и не обеспечили достаточное количество источников наружного противопожарного водоснабжения. Были и другие недочеты, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, привлекли к административной ответственности. Комиссия по координации отдыха, оздоровления и занятости приняла лагеря для проведения смены с 13 по 30 августа 2020 года. Недочеты не были устранены, поэтому в суд поступили иски к учреждениям допобразования о запрете их деятельности. Также проверяют законность решения комиссии по приемке загородных лагерей.