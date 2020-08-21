В Первой краевой больнице в Хабаровске представили нового руководителя ФОТО: региональный минздрав

В краевой больнице в Хабаровске представили нового руководителя. По предварительной информации, согласно приказу министра здравоохранения Хабаровского края с 19 августа 2020 года, исполняющим обязанности главного врача КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» имени профессора С. И. Сергеева МЗ ХК назначен Владислав Яковлевич Рудман. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Для справки: Владислав Яковлевич Рудман обучался в Дальневосточном государственном медицинском университете. Окончил в 1997 году лечебный факультет. В 1998 году закончил обучение в интернатуре, работал врачом-хирургом в медицинских учреждениях Хабаровска.

С 2007 года возглавлял отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2». Специалист высшей квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».