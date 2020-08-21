Хабаровчане задолжали больше 130 миллионов рублей по имущественным налогам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хабаровчане задолжали больше 130 миллионов рублей по имущественным налогам. В поисках должников на улицах городах проводят рейды. К слову, такие методы работы позволили возвратить в бюджет больше 700 миллионов рублей в 2019 году.

- В рейдах участвуют специалисты комитета совместно с судебными приставами-исполнителями, сотрудниками ГИБДД и ИФНС. Например, на прошлой неделе сотрудники ГИБДД остановили на трассах 48 автовладельцев, которым вручили квитанции на сумму более чем в 26 тысяч рублей. Помимо основного долга им придется еще оплатить пени и штрафы за просрочку, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что с начала года в казну города удалось возместить более 20 миллионов рублей. К слову, получить информацию о налогах хабаровчане могут, обратившись в налоговую, через портал госуслуг, с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России.