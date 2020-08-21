Младенца и трех взрослых экстренно доставили в Хабаровск из Ванино Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Младенца и трех взрослых экстренно доставили в Хабаровск из поселка Ванино. Пациентов доставили вертолетом Ми-8 вчера, 20 августа после сообщения из территориального центра медицины катастроф.

- Воздушное судно вылетело в Ванино около двух часов дня. На борту находились четыре медика, которые сопровождали пациентов во время полета. Общее полетное время составило четыре часа 45 минут, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также в чрезвычайном ведомстве сообщили, что сам полет прошел в штатном режиме, состояние пациентов не ухудшилось. По прибытии в краевую столицу пациентов приняли врачи скорой медицинской помощи, а после этого пациентов доставили в городские больницы, где они будут дальше получать необходимое лечение.