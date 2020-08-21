По реке Мая в Хабаровском крае начнет курсировать самоходный паром «Нелькан» Фото: Правительство Хабаровского края

По реке Мая в Хабаровском крае начнет курсировать самоходный паром «Нелькан». Он заменит изношенный паром СПЖ-113, ремонтировать который уже не представляется возможным. Предполагается, что плавсредство поступит в Аяно-Майский район до конца навигации. Об этом рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Администрация района включила расходы на покупку нового судна в муниципальную программу развития транспортной системы района. На приобретение нового парома из краевого бюджета выделили 50 миллионов рублей в виде дотации.

Отметим также, что новый паром может брать на борт до десяти пассажиров. Сейчас плавсредство находится в Усть-Мае. Там оно будет находиться, пока уровень воды не дойдет до нормативной отметки. До окончания текущей навигации судно собираются ввести в эксплуатацию.