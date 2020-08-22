В начале следующей недели в Хабаровском крае пройдут сильные дожди Фото: Евгения МОЛОТОВА

В начале следующей недели край посетит очередной циклон, который принесет с собой сильные дожди. Избыточная влага может вызвать переувлажнение почвы и повышение уровня рек, что в свою очередь приведет к подтоплениям в дачных товариществах и жилих поселках.

Поо прогнозу гидрологической службы ожидается повышения уровня воды в реках выше отметки неблагоприятного явления:

- на реке Кур у с. Новокуровка 22-25 августа до 660-680 см (неблагоприятное явление – 650 см, опасное явление – 740 см);

- на реке р. Тунгуска у с. Архангеловка 22-25 августа до отметок 980-1020 см (неблагоприятное явление – 1000 см, опасное явление – 1080 см);

- на реке Амур у г. Хабаровска 28-30 августа до отметок 500-580 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 600 см);

- на реке Амур у г. Комсомольска-на-Амуре 4-7 сентября до 450-500 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 650 см).

В связи с этим возможны подтопления островной части краевой столицы - островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский, а также прибрежных территорий.