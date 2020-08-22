На очередной несанкционированный митинг по подсчетам мэрии вышло около 1500 человек

Уже седьмую субботу в регионе продолжаются протестные акции Фото: Евгения МОЛОТОВА

Очередное несанкционированное шествие прошло в эту субботу в краевой столице. Традиционно несогласные собрались около полудня на площади имени Ленина с плакатами и лозунгами, а потом двинулись шествием по центральной улице города по направлению к площади Славы.

Как отмечают в городском муниципалитете, количество участников протестов постепенно уменьшается. Так, сегодня, по официальной информации их численность не превысила полутора тысяч человек. Это на четверть меньше, чем на прошлой неделе.

- Правоохранительные органы продолжают работу с нарушителями правопорядка, - отмечают в мэрии Хабаровска. - Так, средствами автоматической фиксации в регионе выявлено свыше четырех тысяч нарушений. Это и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп - линию. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрено судом.

Напомним, первое несанкционированное шествие прошло в Хабаровске 11 июля, после задержания и заключения под стражу экс-губернатора региона Сергея Фургала. Его обвиняют в организации в период 2004 – 2005 гг. покушения на убийство и заказных убийств хабаровских бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.