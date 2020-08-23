Бывший министр спорта Хабаровского края займется развитием русского хоккея Фото: Правительство Хабаровского края

Очередная отставка на этот раз министра спорта Хабаровского края наделала немало шума в регионе. Как сообщили в пресс-службе правительства прошедшая пятница стала последним рабочим днем Семена Экшенгера, который занимал этот пост с 2018 года.

Как выяснилось министр написал заявление по собственному желанию. Однако по словам временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края это никакое не увольнение – просто перевод на новое место работы.

- Я знаю, что вы все взволновались, что уволился министр спорта Семен Экшенгер, - отметил Михаил Дегтярев у себя в инстаграме. - Объясняю. Семен не уволился, он переходит на новый проект. Мы будем объединять наш дорогой «СКА-Нефтяник», детско-юношескую школу и арену «Ерофей» в один блок и заниматься предметно развитием русского хоккея. Это наша гордость – «СКА-Нефтяник» и бенди и у Семена обязательно все получится. Это его решение, и я его в этом устремлении поддержал.

Семен Экшенгер раньше уже занимался развитием хоккея с мячом в Хабаровске с 2014 по 2015 год он возглавлял краевой центр развития хоккея с мячом. А в 2015 году был исполнительным директором чемпионата мира по этому виду спорта.