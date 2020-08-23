Сотрудники МЧС под Хабаровском предупреждают дачников о повышении воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Опасные участки в случае подъёма воды до неблагоприятных отметок и выше у Хабаровска, а именно такой прогноз на следующую неделю дают гидрологи – дачи на островах. Именно они первый традиционно попадают под удар стихии.

Местных дачников наводнениями не удивишь их топило и в 2013 году, когда Амур едва ли не полностью покрыл Большой Уссурийский остров и в 2019 – когда большинство любителей садоводства пришлось эвакуировать на лодках.

Чтобы такого не повторилось вновь на прибрежные территории попадающие подл затопление выехали специалисты МЧС. Их задача заблаговременно предупредить владельцев дачных участков о подъёме воды.

- Главная задача оперативных групп – это предупреждение дачников об опасности потопления, чтобы они своевременно предприняли меры по сбору урожая, его вывозу, а также убрали или вывезли ценные вещи со своих участков. В период осложнения гидрологической обстановки как и раньше оперативные группы спасателей продолжат дежурство на катерах для оказания экстренной помощи тем, кто вовремя не успел покинуть свои наделы, - отметил Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так же одновременно с предупреждением людей и мониторингом ситуации специалисты проверяют состояния временных водозащитных сооружений, оборудования для откачивания воды, насосных установок.