Сыну экс-губернатора Хабаровского края отдали посылки, присланные Сергею Фургалу в «Лефортово» ФОТО: Аккаунт Антона Фургала в Instagram

Сыну экс-губернатора Хабаровского края отдали посылки, присланные Сергею Фургалу в СИЗО «Лефортово». Накануне Антон Фургал сам сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram. Он также рассказал, что в течение двух недель собирал информацию о том, что происходит с его отцом, и пообещал рассказать о своих похождениях.

- Я пришел в сизо «Лефортово». Вместо того, чтобы принять передачу в приемном окне мне отдали ваши посылки. Мы увезли полный багажник вещей и разных бытовых принадлежностей - книг, чайников, шампуней, ручек, расчесок, кремов для бритья, мочалок, посуды и даже зубные нити. Самым удивительным был совок для мусора, - сообщил Антон.

Молодой человек также пообещал выложить фотографии подарков. К слову, сначала он хотел отдать их в церковь, но потом решил, что сохранит все вещи для отца.